Piyasaya denge  ve kalite getirir

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal’ı kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC’deki akaryakıt pazarı iki şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor. Güneyde Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, bu da beraberinde rekabeti getirmektedir. Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2’den fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi.

Arıklı konuşulan konular ile alakalı daha geniş bir toplantı için çağrıda bulunacağını da söyledi.

Birlik Başkanı Levent Çağdal da, akaryakıt sektörü içerisinde bulunan 148 benzin istasyonun Devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yaptıklarını savunarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tahtında bir tüzük çıkararak, akaryakıt istasyonlarının niteliklerinin belirtilmesinin gerektiğini, her türlü konuda ortak çalışma arzusunda olduklarını söyledi.