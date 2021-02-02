"250 hemşire eksik"

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan Pandemi Merkezi’nde görev yapan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı Oğuz Köse, personel eksikliğinden yakındı; acil çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Köse, ihtiyaç duyulan hemşire sayısının 250 olduğunu ifade etti.

Köse, hemşirelik sınavında 199 kişinin başarılı olduğunu ancak tümü işe alınsa bile eksikliğin giderilemeyeceğini dile getirdi.

Her servisin 25 hemşireye ihtiyacı olduğunu kaydeden Köse, buna rağmen 12 hemşire ile servislerin çalıştırıldığını söyledi.

“Hastanede büyük bir hemşire açığı vardır” diyen Köse şunları söyledi:

Şu anda 250 hemşire eksiğimiz var. Devletin bu konuda bir an önce çalışma yaparak eksikliği tamamlaması gerekiyor. Pandemi Hastanesinin açılması ile yaşanan personel sıkıntısı daha da büyüdü. Pandemi başlayalı günde 15-18 saat çalışıyoruz. Hükümet yasa gücünde kararname ile kadroları arttırması gerekiyor. Muhalefet parti liderleri bu konuda destekleyici olacaklarını ifade ettiler ancak henüz bir çalışma yok. Hemşireler kırmızı alarm veriyor.”

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 11:39