‘İki devlet olmaz’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “AB İki Devlete Son Veriyor- Charles Michel’den Anastasiadis’e Mektup- Müzakereler Işığında AB’nin Pozisyonunu Netleştiriyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektubunda, AB’nin, Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusuna yönelik pozisyonunu netleştirdiğini yazdı.

Gazete iç sayfadan ise “Brüksel Pozisyon Alıyor” başlıklı haberinde, mektubun içeriğine yer verirken, AB’nin, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk taleplerini doğrudan reddettiğini ileri sürdü.

AB’nin, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk hamleleri karşısında pozisyon aldığını yazan gazete, Ankara ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın arzu ettiği konfederasyon modelinin, Avrupalı yetkililerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanına yönelik ilgili yazışmalarında da kayda geçirildiği üzere, Brüksel tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

Gazete, Michel’in Anastasiadis’e yönelik mektubunda, Avrupa Birliğinin “BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler uyarınca, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için, BM himayesindeki müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasına ilişkin taahhüdünü teyit etme fırsatı yakaladığını” yazdı.

Gazeteye göre mektupta “benzer bir şeyi Türkiye’den de beklediklerini” de ifade eden Michel “AB’nin, müzakerelerin desteklenmesi için aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu” da dile getirdi.

Michel’in 20 Ocak 2021 tarihinde Anastasiadis’e gönderdiği mektupla, Anastasiadis’in 9 Kasım 2020 tarihinde gönderdiği ve Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili “meydan okumalarına” atıfta bulunduğu mektubuna yanıt verdiğini izah eden gazete, Michel’in bu konuyla ilgili olarak mektupta “kapalı bölge Maraş’la ilgili gelişmelerle alakalı olarak, Anastasiadis’le aynı endişeleri paylaştığını” dile getirdiğini iletti.

Mektubun içeriği

Gazeteye göre Michel mektubunda kısaca şunları yazdı;

“Avrupa Birliği ve üye devletleri, Kıbrıs’ın yanındadır aynı zamanda sarsılmaz bir dayanışma ve destek ifade ettiler. Kısa süre önce, Avrupa Konseyi, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı faaliyetlerini kınadı ve BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istedi. AB’nin Maraş’ın statüsüne ilişkin tezi istikrarlı ve nettir. AB, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına göre hareket etmektedir. BM Güvenlik Konseyi Maraş’ın statüsünün önemini defalarca vurguladı ve ilgili kararlara uygun olmayan eylemlerden kaçınılması gerektiğini yineledi. ΒΜ gibi, Avrupa Birliği de Maraş’taki mevcut durumla ilgili olarak Türkiye hükümetini sorumlu tutuyor.”

Michel mektubunda son olarak ise “Doğu Akdeniz’deki istikrarlı ve güvenli bir ortamın aynı zamanda bölgenin tüm ortakları arasındaki karşılıklı faydalı ilişkilerin ve işbirliklerinin gelişmesinin, AB’nin stratejik çıkarına yönelik olduğunu” sözlerine ekledi.