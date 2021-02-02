Kuzeyde 46 yeni vaka, 14 kişi yoğun bakımda

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 157 test yapıldı, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi. Son vakalarla birlikte pandemi merkezinde tedavi edilen hasta sayısı 113’e, pandemi otellerindeki vaka sayısı 333’e, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 14’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Pilli, bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre; Lefkoşa bölgesinde; Cihangir 2, Gaziköy 1, Hamitköy 1, Düzova 1, Alayköy 1, Lefkoşa Merkez 1, Göçmenköy 1, Taşkınköy 1, Minareliköy 1, Gönyeli 8, Gazimağusa 2, Gazimağusa Merkez 1, Beyarmudu 1, İskele 2, Avtepe 2, Girne’ye bağlı Ozanköy 2, Taşkent 3, Yukarı Girne 2, Esentepe 1, Kaşkar 1, Çatalköy1, Alsancak 3,Karaoğlanoğlu1, Lapta 2, Doğanköy 2, Girne Merkez 2, Çamlıbel 1 vaka tespit edildi.

4 hasta entübe

Pandemi Merkezi’nde 113 vakanın tedavi gördüğünü aktaran Pilli, yoğun bakımdaki hastaların hakkında bilgi verdi. Yoğun bakımdaki şuanda 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu kaydeden Pilli, 4 hastanın entübe olduğunu açıkladı.

Pilli, eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Pilli: Kapanma kararı uzayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında ise ülke genelinde devam eden kapanma kararının uzayacağını açıkladı.

Vakalardaki artış nedeniyle kapanma kararının devam edeceğinin altını çizen Pilli, "Bu vakalarla yarın açılamayız" dedi.

Sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydeden Pilli, "Para kazanılır. Ancak sağlığı kaybettikten sonra paran olsa ne olacak" dedi.

Ali Pilli şöyle konuştu:

Ben 21 gün kapanma noktasındayım. Ben de kapanmak istemiyorum. Açılmak için kapanmak lazım. Kapanmazsak 300 vaka çıkacak. Bu vakaları nereye koyacaksın. Hangi sektör çalışacak.

Vaka sayısını aşağıya çekmemiz gerek. Toplamda 2 hafta kapalı kaldığımızda tabloyu göreceğiz.

Tedbirlere uymazsak vakalar inecek sanmayın. Yasağı kırmak çok kolaydır. Dar sokaklarda ne yeptığını kimse bilmez. Bir kişi başka ilçede oturup Gazimağusa’da pozitif olduysa bunu araştıracağız. Böyle bir duyum aldım. Böyle bir şey varsa cezası kesilecek.

Halkımızı duyarlı olamaya davet ediyorum. Aşı güçlü bir silah ancak aşı oldum bitti diye bir şey yok.

Herkes üzerine düşen görevi yapsın. Yapmazsanız hepimiz kaybederiz.”

Güneyde 120 vaka 3 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 3 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan toplam 27 bin 248 test sonucunda ise 120 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 30 bin 996’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 202'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin 70 ve 80 yaşlarında iki erkek ile 62 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

Öte yandan tedavisi süren 129 kişiden 43'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.