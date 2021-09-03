Paralı uygulama ile test sayısında düşüş

Hükümetin 3 kez değişiklik yaparak sonunda PCR testlerini paralı yapması nedeniyle daha ilk günden endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün 15 bin civarında olan test sayısı dün 6 bine düşerken ada genelinde 148 pozitif vaka görüldü. Tahlil laboratuvarlarının test yapmaktan vazgeçmesi ise vatandaşlara ciddi bir mağduriyet yaşattı.

Güney Kıbrıs’ta dün 52 binin üzerinde test yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC’de yürürlüğe giren yeni uygulama yüzünden Corona vakalarının artacağı endişesini dile getirdi. Sağlık uzmanları da sosyal medyadan hükümete çağrı yaparak yanlıştan dönülmesini ve aşılanmayı teşvik edici önlemlerin alınmasını istedi.

Özel hastaneler test yapmıyor

Covid-19 testleriyle ilgili karmaşa sürüyor. Aşılı ve 18 yaş altı kişilerin test ücretinden muaf tutulduğuna dair açıklama yapılsa da özel laboratuvarlar ve hastaneler ellerinde kit kalmadığı gerekçesiyle test yapmıyor.

Elite Research and Surgical Hospital, ücretli ve ücretsiz antijen testlerin durduğunu duyurdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada,” Bakanlar Kurulunun almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda özel hastanemizin laboratuvarı ikinci bir bildiriye kadar; ücretli ve ücretsiz antijen testlerini durdurmuş bulunmaktadır” denildi.

Açıklama yapılıyor ama karmaşa bitmiyor

PCR ve antijen test ücretleri konusundaki yeni uygulamanın neden olduğu kafa karışıklığı Başbakan Ersan Saner’in “aşılı kişilerin test giderlerinin devlet tarafından karşılanacağına” dair açıklamasına rağmen giderilmedi.

Yaşanan durum üzerine Sağlık Bakanı Ünal Üstel de dün açıklama yaparak, karmaşayı gidermeye çalıştı.

Aşılıların yapacağı antijen testlerinin devlet ödeyeceğini aktaran Üstel, “hiçbir aşılıdan hiçbir laboratuvar antijen test ücreti talep edemez, eden varsa bize bildirsinler biz hakkında yasal işlem başlatalım” ifadelerine yer vererek, sadece pozitif aşısız kişilerden PCR test ücreti alınmayacağını açıkladı.

Test sayısı bir günde düştü

Hangi testin ücretli, hangisinin ücretsiz olduğuna dair yaşanan karmaşa vatandaşı isyan noktasına getirdi; son aylarda günlük 15 binlerde seyreden test sayısının dün yarı yarıya düşmesine neden oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan Covid-19 verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 43 test yapıldı, 131'i yerel 148 pozitif vakaya rastlandı. Önceki gün 15 bini aşan test sayısının bir anda düşmesi beraberinde eleştirileri de getirdi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 52 bin 758 test yapılırken, 235 yeni vaka tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 10:34