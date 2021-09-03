Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 148, Güney Kıbrıs’ta ise235 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu. Kuzeyde dün yapılan aşı sayısının 4 bin 250 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre pozitif vakalardan 3’ü yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altındaydı.

Yerel vakaların 46’sı Lefkoşa, 32’si Girne, 42’si Gazimağusa, 6’sı İskele, 2’si Güzelyurt, 3’ü Lefke bölgesinden.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 14 bin 181’e, tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 78’e, pandemi merkezindeki hasta sayısı 134’e, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı bin 806’e, tetkikleri devam eden vaka sayısı 118’e çıktı. Şu anda yoğun bakımda yatan hasta sayısı 20.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün 4 bin 250 aşı yapıldı.

Son 24 saatte 780 bileklik takıldı, 488 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 717’ye, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 43 bin 403’e çıktı.

Güneydeki durum; hastaların yüzde 79,1’i aşısız

Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 kaynaklı bir ölüm vakası daha kayda geçerken, yapılan 52 bin 758 test sonucunda 235 yeni vaka saptandı. Güneyde ölenlerin sayısı 508’e, vaka sayısı da 114 bin 366’ya yükseldi. Hayatını kaybeden hastanın Larnaka Hastanesi’nde tedavi gören 83 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.