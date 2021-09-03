Ekipler alarmda

Filiz SEYİS

Suriye sınırında bulunan Baniyas ilindeki elektrik santralinde meydana gelen sızıntı önceki gün

KKTC kıyılarından uzaklaştı ancak endişeli bekleyiş sürüyor.

Hava şartlarından dolayı petrol akıntısının yeniden KKTC’ye doğru gelmesinden korkulurken,

KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs teyakkuzda bekliyor.

Türkiye’den yola çıkan 2 geminin bugün Karpaz’a ulaşması beklenirken, Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün kuzey ve doğudan esmesi beklenen 12 saatlik rüzgar nedeniyle alarmda olunması gerektiğini vurguladı.

Amcaoğlu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) gözlem yaptığını ve bu gözleme göre hareket edileceğini aktardı.

Şu an için kıyılara vuran bir kirlilik olmadığını söyleyen Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre bugün rüzgarın kuzey ve doğudan esmesinin beklendiğini ve 12 saat süreceği öngörülen rüzgarın aleyhimize olabileceğini belirterek, alarmda olunması gerektiğini vurguladı.

Ellerinde bulunan 3 kilometreye yakın bariyerin, gerekmesi halinde ihtiyaç olan yere nakledilmek üzere Karpaz’da bekletildiğini açıklayan Amcaoğlu, “Denizin içine bariyer kurma ihtiyacı duymadık, kıyıda bekletiyoruz” dedi.

Yapılan kontrollerde kıyılarda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini aktaran Amcaoğlu, kıyıdan 18 mil uzakta petrole rastlanarak Kıyı Emniyeti ve Türkiye’den gelen iki gemi tarafından toplandığını anlattı.

“Türkiye’den iki gemi daha bekliyoruz. Tahminim yarın sabah adada olacaklar” diyen Amcaoğlu, tehlikenin kıyılara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.