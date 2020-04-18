Kredi notu düştü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Moody’s’in, Güney Kıbrıs’la ilgili raporunda, bu yıl için Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 6 daralmasını öngördüğü haber verildi.

Moody’s’in, Rum ekonomisi için 2021 yılında ise yüzde 5 iyileşme öngördüğünü yazan Alithia, Moody’s’in, koronavirüs salgınının ülkenin kredi profiline yansımasının ise geçici olacağını belirttiğini iletti.

Moody’s’in, Rum ekonomisinin koronavirüs dolayısıyla daralmasının yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini ve ekonomik faaliyetlerin yılın ikinci yarısında geri dönüş yapmasını beklediğini belirttiğini aktaran gazete, Moody’s’in, koronavirüsün ekonomiye darbesinin, turizmin ekonomiye katkısının büyüklüğüne bağlı olarak, kuvvetli olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu da ekledi.

Elektrik faturaları ödenmiyor

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Mart ayı ve Nisan ayının ilk 15 günlük dönemindeki gelirlerinin, abonelerin faturalarını zamanında ödememesi dolayısıyla azaldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınına bağlı çeşitli sebeplerle abonelerin faturalarını ödemediğini ve AİK’in gelirlerinin azaldığını yazan gazete, 2 bin kadar kişinin ise faturalarını telefon aracılığıyla ödediğini ekledi.