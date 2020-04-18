Tümü kefaletle serbest kaldı

Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından yapılan rutin kontrollerde damda bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili tutuklanan Emrah Özdemir, Hasan Boncuk, Mehmet Kırdar, Salih Kahraman, İbrahim Özdemir ve Hasan İşkinat hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığı ancak bitmediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, cezaevinin damında çorap içerisinde 4 gram hintkeneviri, 7,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, şarj cihazı, şarj cihazı adaptörü, şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunduğunu anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural’ın telefonları cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e verdikleri ve zanlının da telefonların yanına uyuşturucu maddeleri de koyarak Çağlar Özertural ve Münür Orçun Bolcanlı’nın alması için dama attığının tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma kısmen tamam

Polis zanlıların evinde yapılan aramada, Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yarısının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, mahkûmlar Çağlar Özertural, Duran Gül ve Münür Orçun Bolcanlı’dan alınan ifadelerde uyuşturucu maddelerin zanlılar Salih Kahraman ve Mehmet Kırdar’ın da tasarrufundan geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru zanlı Kahraman’ın uyuşturucu maddeleri cezaevinin yakınlarına sakladığını daha sonra dama atıldığını ifade etti.

İbrahim Özdemir ile Hasan İşkinat’ın ise sadece cep telefonları ile bağlantısının tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın kısmen devam ettiğini, zanlıların kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme her zanlı için ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir veridi.

5 zanlı teminata bağlanmıştı

Polis soruşturması kapsamında tutuklanan ilk zanlılardan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in uyuşturucu ile bağının tespit edilemediği, sadece cezaevine yasak eşya sokmak suçundan yakalandıkları belirtilmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i teminatla serbest bırakılmıştı.