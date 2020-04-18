Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nin Pandemi Merkezi yapılması, Covid-19 vakaları hariç diğer tüm hastaların Kolan Hastanesi’ne yönlendirilmesi beraberinde sorunları da getirdi. Devlet hastanesi görevi verilen Kolan’da yatak kapasitesinin az olması ve imkânların yetersizliği kalp ve kanser başta olmak üzere diğer hastaları perişan etti.

Yaşanan sorunlardan dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yeniden genel hastane olarak hizmet vereceği, Kolan’a gönderilen doktor ve hemşirelerin de geri çağrıldığı belirtildi.

Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz de sonunda yaşananlara isyan ederek

Kolan acilde bir gecede 150 hastaya bakıldığını belirtti. Bu arada Kolan Hastanesi’ne ‘kullanım karşılığı’ 3 milyon TL verileceği ancak herhangi bir ödemenin yapılmadığı iddia edildi. Diyalog’a konuşan bir kaynak “Bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi.

Aynı kaynak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, Bakanlar Kurulu toplantısında bir soru üzerine, Kolan ile herhangi bir mali pazarlık yapılmadığını iddia etmişti.

Vaiz: Hastalar akın etti

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nin Pandemi Merkezi yapılması nedeniyle yaşanan sorunlar giderek büyürken, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, isyan etti.

Ülkede sadece Covid-19 hastalığı yok, hepimiz bunu bilelim’ diyen Vaiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sorunların büyüdüğüne işaret etti.

Vaiz, Kolan’da 40 yatak olduğunu ve bir gecede 150 hasta bakıldığını ifade etti.

Lefkoşa ve civarından Kolan Hastanesi’ne çok sayıda hastanın akın ettiğini belirten Vaiz, paylaşımında şunları kaydetti:

“Kolan Acil Servis, saat gecenin üçü... 150. hastaya bakılıyor. Periferden Lefkoşa’dan hasta yağıyor. Yatak sayımız 40. Astım, böbrek, kalp yetmezliği, ilaç zehirlenmesi, şeker koması, düşmeye bağlı el yaralanması, zatürre, 21 yaşında kalp krizi liste uzar gider. Saat sabahın altısı hastalar ve biz baş başayız. Ülkede sadece Covid hastalığı yok.”



Nalbantoğlu yeniden hizmete girecek

Öte yandan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden genel hastane olarak hizmet vereceği belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sadece Nöroloji, Üroloji ve Ayaktan Tanı bölümlerinin Pandemi olarak ayrılacağı, diğer bölümlerin ise eskisi gibi genel sağlık hizmeti vereceği kaydedildi.

Kolan Hastanesi’ne gönderilen hekim ve hemşirelerin geri çağrıldığı, birçok tıbbi malzemenin de yeniden Lefkoşa Devlet Hastanesine taşınacağı kaydedildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da taşınma için kendilerinden yardım istendiğini açıkladı. Harmancı Diyalog TV’de Corona Özel Programına mesaj göndererek, hastanenin yeniden Nalbantoğlu’na taşınması için belediyeden yardım istendiğini doğruladı.

Kolan 3 milyon istiyor

Yeniden yapılacak düzenleme ile Kolan Hastanesi’ne verilen sağlık görevlerinin geri alınacağı belirtilirken, bazı iddialar da ortaya atıldı. Hükümet ile Kolan Hastanesi arasında kullanım bedeli olarak verilmesi öngörülen anlaşmaya imza atılmadığı, protokolün ekonomik nedenlerden dolayı ertelendiği öne sürüldü.

Diyalog’a konuşan bir kaynak “Bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi. Aynı kaynak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, Bakanlar Kurulu toplantısında bir soru üzerine, Kolan ile herhangi bir mali pazarlık yapılmadığını iddia etmişti.