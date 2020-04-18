6’sı sağlık çalışanı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 15 yeni Coronavirüs vakası tespit edildiği ve vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil olmak üzere toplam 750’ye ulaştığı belirtildi.

15 yeni vakadan 4’ünün dün tamamlanan bin 723 testin sonucunda, 3 teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda, 2 vakanın Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarları tarafından yapılan testlerin sonucunda tespit edildiği, 6 vakanın ise Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Kuruluşu çalışanları olduğunu duyuruldu. Yapılması planlanan 20 bin laboratuvar analizinden, şu ana kadar 6 bin 499’unun tamamlandığı belirtildi.

Yeni epidemiyolojik araştırma

Bu arada Kıbrıs Üniversitesi Epidemiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yorgos Kostrikis tarafından ortaya konulan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs eğrisinin düzleşmekte olduğunun görüldüğünü yazan Alithia gazetesi, yeni verilerin, 1-14 Nisan tarihleri arasındaki 14 günlük dönemi kapsadığını ifade etti.

14 Nisan tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta 697 kişinin coronavirüse yakalandığını ve bunların yüzde 22,9’unun sağlık çalışanları olduğunu yazan gazete, Rum kesiminde coronavirüse bağlı 17 ölüm gerçekleştiğini, ölüm oranının ise yüzde 2,4 olduğunu yineledi.

Epidemiyolojik bütenin, yerel bulaş vakalarının 479 olduğunu gösterdiğini de belirten gazete, bunlardan 77’sinin Aradip Belediyesi’nde kayda geçirildiğini, 49’unun da Baf Hastanesi’yle ilgisi olduğunu belirtti.

Vakaların yüzde 21,5’inin hastane bakımı aldığını yazan gazete, bunlardan 87’sinin taburcu olduğunu, öte yandan tedavi gören hastaların yaş ortalamasının 63 olduğunu kaydetti.

14 Nisan tarihine kadar toplam 20 bin 517 laboratuvar analizi yapıldığını da kaydeden gazete, vakaların yüzde 35,2’sinin Lefkoşa Rum kesimi, yüzde 28,4’ünün Larnaka, yüzde 17,8’inin Baf, yüzde 10,8’inin Limasol, yüzde 5,5’inin de “Mağusa” bölgesinde görüldüğünü belirtti.

14 Nisan tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta koronavirüse bağlı olmak üzere, 13’ü erkek, 4’ü de kadın olmak üzere toplam 17 ölüm gerçekleştiğini ve ölenlerin yaş ortalamasının 76 olduğunu bildiren gazete, 12 ölümde, altta yatan ölüm nedeninin Covid-19 olarak kayda geçirildiğini ekledi.

Testleri pozitif çıkan mahkumlar otele

Fileleftheros gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, coronavirüs testleri pozitif çıkan Rum merkezi cezaevindeki mahkumların, Larnaka’ya bağlı Tersefanu köyündeki Eden otelinde misafir edileceklerini yazdı.

Otelde testleri pozitif çıkan fakat tedavi görmeleri gerekmeyip sağlık uzmanları tarafından gözetim altında kalması gereken kişilerin misafir edilmekte olduğunu yazan gazete, dün resmi gazetede yayımlandığı üzere, otelin 3 odasının hapishane olarak düzenlenmesine karar verildiğini belirtti.

Mahkumların kalacağı odaların önünde 24 saat gardiyan olacağını yazan gazete, oteli hali hazırda 24 saat boyunca bir güvenlik şirketinin korumakta olduğunu ve sert protokoller uygulandığını ekledi.