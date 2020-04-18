Paniğe yol açtı

KKTC'de dün 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, birinin Ayaktan Tanı Merkezi’nde ateş ve öksürük bölümünde çalışan hemşire, ikincisinin maske yapımında da çalışan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden olması ülkede paniğe neden oldu.

Üçüncü kişinin de 5 Mart'ta ülkeye gelen biçerdöver tamircisi olduğu açıklanırken, yeni vakaların birçok kişiyle temas etmiş olabileceği endişesi doğdu.

Sağlık Bakanlığı, öğretmen, hemşire ve tamircinin temas ettiği kişileri tespit etmek için kolları sıvadı. Üç vakanın bilgisine başvurulurken, tespit edilecek temaslı kişilerin karantinaya alınacağı belirtildi.

Bu arada ülkede dün 459 test yapıldı, toplam tarama sayısı 5 bin 555’e çıktı. Bir hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısı da 108'e yükselirken, 23 kişinin hastanede tedavisi sürdüğü kaydedildi.

Şimdiye kadar tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının da 81'e ulaştığı açıklandı.

Panik havası

Kuzeyde son 24 saate tespit edilen 3 yeni vakanın meslekleri bulaşın birçok kişiye temas etmiş olabileceği endişesini doğurdu.

Vakalardan birinin hemşire ve ateş ve öksürük polikliniğinde çalışıyor olması, öğretmen olanın ise maske yapımında da görev alması birçok kişiye temas ettikleri düşüncesine neden olurken, tamirci olan şahsın ise İskele’de testleri pozitif çıkan karı kocaya virüs bulaştıran kişi olduğu belirlendi.

Tamirci olan vakanın 4 Nisan'a kadar Gazimağusa Hastanesi'nde tedavi gördüğü, temas ettiği 25 kişinin de takibe alındığı belirtildi.

Pilli: 25 kişiye test yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs salgınında dünkü verileri paylaştı.

Pilli, dün tespit edilen üç vakadan birinin maske yapımında da çalışan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden biri, ikincisinin ayaktan tanı merkezinde ateş ve öksürük bölümünde çalışan bir hemşire ve üçüncüsünün ise 5 Mart'ta gelen bir biçerdöver tamircisi olduğunu açıkladı.

Ali Pilli, sağlık personeline rutin testler yapıldığını, vakaların ailelerine de test uygulandığını bildirdi.

Bakan Pilli, Türkiye'den gelen kişinin, 28 Mart ile 4 Nisan arasında Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yatılı tedavi gördüğünü, bu nedenle temas ettiği tespit edilen 25 kişinin de bulunarak PCR testlerinin yapıldığını, sonuçların ilerleyen saatlerde alınacağını söyledi. Pilli söz konusu kişinin virüsü İskele'deki çifte bulaştıran kişi olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, evde kalmaları ve sokağa çıkmaları halinde maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları çağrısını da yineleyerek mücadelenin böyle kazanılabileceğini vurguladı.

Halka çağrı

Bu arada Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Türkiye'den kombay tamiri için getirilen 2 kişiden birine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bölge halkına seslendi, temasta bulunan ya da bulunduğunu düşünen kişilerin belediyeye ulaşmasını istedi. Latif, testi pozitif çıkan makinistin Ulukışla'da biçerdöver tamir ederken rahatsızlandığını belirterek, bu kişilerin Akdoğan bölgesi ile de ilişkisi olduğunun söylendiğini, yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:.459

Yeni Vaka:...3

Dün Taburcu Olan Vaka:..1

Toplam Test Sayısı:.............5555

Vaka sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................23

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 43)

İyileşen Vaka Sayısı:...........81 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)