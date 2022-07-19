Kriz tırmanacak

Rus enerji devi Gazprom'un “olağanüstü” sebepler nedeniyle sevkiyat yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ifade edildi. Rusya’nın doğalgaz ihracat şirketi Gazprom, Avrupa’daki en az bir müşterisine gaz tedariki konusunda 14 Haziran’dan itibaren force majeure (mücbir sebep) ilan etti.

Reuters tarafından görülen ilgili mektupta, Gazprom’un kontrolü dışında gelişen “olağanüstü” sebepler nedeniyle gaz tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Mücbir sebep tedbirinin 14 Haziran'dan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Bir ticaret kaynağı mektubun Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Almanya’ya gönderilen doğalgaza ilişkin olduğunu söyledi.

Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattı bakım çalışmaları nedeniyle 11-21 Temmuz arasında kapalı durumda.

Gazprom'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

‘Gerilim tırmanabilir'

Söz konusu önlemim Rusya ve Batı arasındaki gerilimi tırmandıracağı belirtildi.

Ukrayna'yı işgal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa Birliği (AB), 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarını kullanmayı bırakmayı hedefliyor. Ancak AB kısa vadede Rusya'dan enerji temin etmeye devam etmek istiyor.

Rusya ana rotalar üzerinden gerçekleştirdiği sevkiyatları büyük oranda düşürmüştü.

