Turizmde artış var

Coronavirüs pandemisinden en büyük zararı gören sektörler arasında gelen turizmde, bu yıl iyileşme kaydediliyor. KKTC’ye bu yılın ilk altı ayında gelen yolcu sayısı da otellerde konaklayanların sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk yarısında yüzde 33,2 oldu.

Turizm Planlama Dairesi, bu yılın ilk altı ayındaki turizm istatistiklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı internet sitesinde yer alan verilere göre; Ocak-Haziran 2022 döneminde ülkedeki turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 1556, gecelemede ise yüzde 1401 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 33,2’ye yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 10,3 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk yarısında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 377 bin 336 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 22 bin 778 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 6 aylık sürede otellerde konaklayan Türkiye uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 1 bin 480 artarak 282 bin 499 oldu.

2022 yılının ilk yarısında otellerde konaklayan 94 bin 837 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 bin 833 artışa işaret ediyor.

2022 Ocak-Haziran döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı bir milyon 335 bin 322 ile geçen yıla oranla yüzde bin 401 artış oldu.

Gelen yolcu sayısı da arttı

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen yolcu sayısı KKTC uyruklular hariç 63 bin 106 iken bu yılın Ocak-Haziran döneminde bu rakam yüzde 781.4 oranında artarak 556 bin 224’e yükseldi.

Türkiye uyruklularda yüzde bin 63.2, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 374.4 oranında bir artış kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 10:28