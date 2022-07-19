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Başarı diledi

Ertuğruloğlu, 20 Temmuz kutlamaları için KKTC’ye gelen Türk Yıldızları Akrobasi Timini kabul etti

Başarı diledi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkemizde bulunan, Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Mustafa Kemal Koyunluoğlu ve pilotlarını kabul etti.
Nezaket ziyaretinde bulunan Türk Yıldızları, Bakan Ertuğruloğlu'na ziyaret anısına üzerinde Türk Yıldızları uçaklarının bulunduğu resim takdim etti.
Bakan Ertuğruloğlu da Türk Yıldızları'na teşekkür ederek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına plaket verdi ve başarılar diledi.
 

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