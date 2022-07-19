Acı ama gerçek

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Akdeniz köyü sakinlerinin gün aşırı kullandığı yoldaki uzun çatlak bölge halkının tepkisine neden oluyor. Bölge sakinleri, her gün kullandıkları Koruçam ile Akdeniz köyü kavşakları arasındaki anayolda oluşan derin çatlaklardan şikayetçi olurken, “Vergi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz” diye dert yandı. Diyalog’a konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, toplanan seyrüsefer ve vergilerin çoğunun yol yapımına değil, kamu maaşlarına gittiğini söyledi.

Bölge halkı şikâyetçi

Akdeniz köyü sakinleri, her gün kullandıkları Koruçam ile Akdeniz köyü kavşakları arasındaki anayolda oluşan derin çatlaklardan şikayetçi.

Diyalog’a ulaşan Akdeniz sakinleri, her gün kullandıkları yolun çatlaklar olduğunu, bu nedenle trafik güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Arabalarının aksamlarının yoldaki bozukluklar nedeniyle sürekli arızalandığını da söyleyen vatandaşlar, “Biz seyrüseferimizi, vergilerimizi yatırıyoruz ama hizmet alamıyoruz” dedi. Bölge sakinleri, yetkililere yol sorununa çare üretmesi çağrısında bulundu.

Arıklı: Toplanan paralar yola değil, maaşlara gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Koruçam-Akdeniz kavşakları arasında kalan yol ile ülke genelindeki bozuk yollar ile ilgili yaptığı açıklamada, toplanan seyrüsefer ve vergilerin çoğunun yol yapımına değil, kamu maaşlarına gittiğini söyledi.

Bakan Arıklı, seyrüseferini, vergisini ödeyen vatandaşın düzgün ve güvenli yollar talep etmekte halkı olduğunu belirtti. Arıklı, ülke genelindeki yollarda iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 09:48