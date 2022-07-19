Sevenleri uğurladı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Ozanköy’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Alirıza Avukat (52) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Girne’nin tanınan ve sevilen simalarından biri olan Avukat’ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra sevenleri ve bölge halkı katıldı.

Geride bir eş ve bir çocuk bırakan Avukat, Zeytinlik Köyü Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Zeytinlik köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaza nasıl olmuştu

Avukat’ın ölümüne neden olan kaza,16 Temmuz saat 03.40 sıralarında meydana gelmişti. Yönetiminde bulunan HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Avukat, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3,5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştü.

Kaza sonucu araç sürücüsü Avukat kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül Rıfkı (K-51) ise yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.