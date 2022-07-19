Sinirler gerildi

Doğuş ÖZOKUTAN

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde, "Eğitimde Çözüm Bekleyen Sorunlar ve Bu Sorunlar Karşısında Eğitim Bakanının Misyonu" başlıklı başlıklı basın açıklaması ve eylem düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı eylemde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan sorunlara işaret etti, öğretmenlerin belirli bir hizmet yılından sonra daha az ders saatine tabi olmasını sağlayan A öğretmen ve B öğretmen statüsünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Çözülmeyi bekleyen bunca sorun varken Bakan ve Müsteşar eliyle öğretmen düşmanlığı yapılıyor” dedi.

Eylemde, “Topluma ve öğretmenlere yapılan saldırılar karşısında susmayacağız”, “Siz teslim oldunuz biz olmayacağız” yazılı pankartlar taşındı, Bakanlık binasına “Misyonunuz öğretmen düşmanlığı mı?” yazan posterler asıldı.

Eylemde konuşan Elmalı öğretmenlerin kazanılmış haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını savunarak bu durumun öğretmenlerin ve eğitimin niteliğini düşüreceğini ifade etti.

Kol etkinlikleri ve laboratuvar denkliklerinin kandırılmaya çalışıldığını söyleyen Elmalı, bu durumu eleştirdi.

A öğretmen- B öğretmen statüsünün kaldırılmasının da gündeme getirildiğini dile getiren Elmalı, “Bakan da Müsteşar da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra masa başına geçti” diyerek bu durumda bu konuda deneyim ya da empatilerinin olmadığını kaydetti.

Fiziki yapı olarak çok kötü okullar olduğunu, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapılmaya çalışıldığını ifade eden Elmalı, bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Elmalı konuşmasında, uzun mesafe kat ederek işe giden öğretmenlere ek destek verilmemesi ve ek bütünleme sınavı gibi uygulamalara da eleştiriler getirdi.

4 yıl sözleşmeyle öğretmen istihdam edilmesini de eleştiren Elmalı, bu şekilde işe alınanlar arasında Eğitim Bakanlığı'nda akrabası olan isimlerin açıklanmasını istedi.

Elmalı ayrıca, bir yandan para yok denirken diğer yandan müşavirlere, kültür ateşelerine ve yurt dışı temsilciliklerine çok büyük miktarlarda harcamalar yapıldığını da savundu.

Çavuşoğlu yanıt vermek üzere eylemcilerin yanına indi

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sorulara yanıt vermek üzere eylemcilerin yanına gitti. Uyanış isimli serginin açılışına yurt dışında olduğu için katılamadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, sanata merakının kendisini tanıyan herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Kendisine sorulan sorulara en kısa sürede yanıt verebilmek için eylemcilerin yanına geldiğini getiren Çavuşoğlu, sendikayla daha önce yaptıkları görüşmelerde belirttiği gibi amacının çalışma eşitliğini sağlamak ve istismarı önlemek olduğunu belirtti.

Laboratuvar ve atölye hazırlığının ne olduğunu ve bu hazırlığın yapılıp yapılmadığını tüm öğretmenlerin bildiğini kaydeden Çavuşoğlu, laboratuvarı olmayan okullarda bile laboratuvar hazırlığı alan öğretmenler olduğunu ifade etti.

"Düzenleme çalışan öğretmenlerin haklarına halel getirmeyecek"

Bakan Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerin asla çalışan öğretmenlerin haklarına halel getirmeyeceğini vurguladı.

Mevcut düzende deneyimli öğretmenlerin birikim, bilgi ve becerilerinden yeterince faydalanılamadığını da söyleyen Çavuşoğlu ile öğretmenler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle eylemciler Bakanlığın önünü terk etti.

Bakana verilen mektup

Öte yandan KTOEÖS tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’na verilen mektuptaki bazı sorular şu şekilde:

“1) Okullarımızda, eğitim sistemimiz içerisinde çözülmesi ivedi olan sorunların takibini yapıyor musunuz? Eğitim yılı tamamlanalı 3 hafta oluyor, bu süre içerisinde okulların fiziki yapı ve donanım eksikliği ile ilgili herhangi bir adım atıldı mı?

2) Vatandaşlarımız tarafından bağış olarak yaptırılan Meral Vedat Ertüngü Lisesi ve Esin Leman Lisesi’nin elektrik, su, yol yapımı ve diğer eksiklerini tamamlamak için bir çalışma başlattınız mı?

3) Bakanlık bu yıl yine Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü ve öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayarak Ek Bütünleme yapacak mı? Yoksa ek bütünlemenin ekini mi yapma niyetindesiniz? Ya da ek bütünleme yapmadan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm öğrencileri bir üst sınıfa taşıyıp, eğitim kaygısı değil, sadece siyasi kaygılar taşıdığınızı mı ispatlayacaksınız?

4) Okullarımızda sayıları gittikçe artan Türkçe-İngilizce bilmeyen yabancı öğrencilerin okullara, eğitime kazandırılması ve sosyal entegrasyonu için herhangi bir projeniz var mı?

5) Mağusa’dan çıkıp 2 gün Güzelyurt’a, 2 gün Lapta’ya, 1 gün Erenköy’e giden öğretmenlerimize ya da Lapta’dan 3 gün Erenköy’e, 2 gün Akdoğan’a giden öğretmenlerimize ve bu durumda göç yasasına tabi yüzlerce öğretmenimize bakanlık olarak desteğiniz nedir? Bu öğretmenlerimiz için yolluk ödenmesi veya lojman imkânı veya öğretmen servisi sağlanması gündeminizde mi?

6) Öğretmenler Yasası'na göre her okulda olması gereken fakat tek bir okulda dahi olmayan bölüm şefi kadrosu hakkındaki düşünceniz nedir?

7) Öğretmenler Yasası'na göre bir öğretmenin toplamda 250’den fazla öğrenciye ders veremeyeceği, bir sınıfta öğrenci sayısının 40'ı aşamayacağı belirtilmesine rağmen yıllardır yasanın bu maddesi hiçe sayılmaktadır. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

