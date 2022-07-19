Zehirlendik

Suna ERDEN

İhalesiz akaryakıt alımlarıyla sürekli gündemde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), dün bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Teknecik Santrali’nin bacasından yükselen kara dumanlar, bölge köylerinde paniğe yol açtı. Nefes alamaz duruma geldiklerini söyleyen bölge sakinleri, kara dumanları yakıtın kalitesiz oluşuna bağladı.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, kara dumanların yakıtın kalitesinden kaynaklanmadığını söyledi.

Akyiğit, tonu 800 dolardan satın alınan akaryakıtta kükürt oranının yüzde bir olduğunu belirtirken; dün bacadan çıkan kara dumanların Teknecik’te üretim araçlarından birinin arızalanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Cihazda yaşanan arızanın giderildiğini ifade eden Akyiğit şunları söyledi:

“Teknecik’te üretim araçlarından biri olan Burner cihazı bozuldu. Yakıtı oksijenle buluşturan ve tamamen yanmasını sağlayan cihazın bozulması nedeniyle santralden kara dumanlar yükseldi. Yakıt tam manasıyla yanmadığı çıkan siyah dumanlar çıktı, yaşanan durumunun yakıtın kalitesiyle alakası yoktur. Çünkü rutin olarak her zaman kullandığımız kükürt oranı yüzde bir olan yakıtı kullanıyoruz.

Zaten yakıt boşaltılmadan önce bağımsız laboratuvarlarda gerekli analizler yapıldı.”

Bozulan cihazın dün akşam itibariyle onarıldığını ve sorun kalmadığını söyleyen Akyiğit, akaryakıt alımında yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

“Uluslararası ihale ile yakıt alımı için Sidereal Lines LTD. ile anlaşmıştık. Sözleşmede yakıtın geç getirilmesi halinde ceza uygulanacağına dair madde vardı. Şirket geçtiğimiz ayın başında yakıt getirmekte gecikti. Biz de 330 bin TL ceza uygulamasına gittik. Ancak şirket, bu cezayı ödemeyeceğini söyledi. Bizde ‘sözleşmede ne yazıyorsa tarafların ona uyması gerektiğini’ bildirdik. Şirket ceza yazılmamasını, yazılması halinde yakıt getirmeyeceğini belirtti.

Sorunu yasal zeminde araştırmak ve çözmek için komisyon oluşturduk. Savcılık ve avukatlara danıştık. Şirkete komisyona kendi avukatını göndermesini söyledik. Ancak avukat göndermediler ve bir süre bizi oyaladılar. Şirket yetkilileri, komisyonunun keseceği cezaya uyacağını, ayrıca yakıt getireceğini bildirdi.

Günlerce bizi oyaladı. Yakıtın bitmesine az bir süre kala ara emri ile yanımıza geldi. İhale için yatırdığı 2 buçuk milyon dolarlık teminata el konulmaması için ara emri aldıktan sonra yakıt getirmeyeceğini bildirince ortalık karıştı.

Ülkenin karanlıkta kalmaması için birçok firmayla görüştük. Yakıt temin edebilmek için çok uğraştık. En sonunda ihalesiz alım yapmak zorunda kaldık.”

Kalite yükselince fiyat artıyor

Akyiğit, ihalesiz bir şekilde üç kez 10’ar tonluk yakıt aldıklarını, son olarak 15 bin ton yakıtın Teknecik Santrali’ne boşaltıldığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Aldığımız 10’ar tonluk günü birlik yakıtın kükürt oranı yüzde 0.5 idi. Kalitesi yüksek ancak pahalıydı; uluslararası piyasada tonu bin 260 dolardı. Tabi fiyatlar günden gün değişiyor. Teknecikte çalışan personel kaliteli yakıttan oldukça memnun kaldı. Teknisyenler kaliteli yakıtla daha verimli çalışıldığını söyledi. Temizlik, süzme gibi işlemlere gerek kalmadan direkt üretime geçiliyordu. Ayrıca bir kilovat enerji üretimi için daha az yakıt kullanılıyordu. Ancak kalitesi yüksek olunca fiyatı da pahalı olduğu için yeniden alamadık. Biz de daha önce rutin bir şekilde kullanılan ve kükürt oranı yüzde bir olan yakıtı aldık. Son büyük gemiyle gelen 15 bin tonluk yakıtın kükürt oranı yüzde birdir. Tonunu 800 dolara aldık.”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, göreve gelir gelmez birçok sorunla karşılaştığını, bunları aşmak için çabaladığını sözlerine ekledi.