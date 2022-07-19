AKEL izahat istedi

Baf’ın Holetria köyünde düzenlenen Papalazaru kardeşleri anma töreninde, kilise papazı, 1974’te ölen Sotiris Papalazaru’yu anarken 1973’te EOKA-B tarafından ağzına sokulan namlunun ateşlenmesiyle öldürülen kardeşi Kiriakos Papalazaru’yu anmayı reddetti. Papazın bu tavrı, toplumsal ve siyasi öfke yarattı.

Fileleftheros “AKEL Genel Sekreteri İzahat İstiyor… Papaz Holetria’da Kiriakos Papalazaru’yu Anmayı Reddetti” başlıklı haberinde, Papalazaru ailesi tarafından uyarılmasına rağmen Sotiris’i ısrarla anmayan Holetria papazının, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da kilisede olmasına rağmen, bu tür seremonilerde rutin olmasına rağmen Stefanu’yu konuşma yapmaya davet etmeyip kiliseyi terk ettiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada papazın, Papalazaru ailesini ve kilisede hazır bulunanları sinirlendirdiğine dikkat çektiği bu tavrını “rezalet ve utanç verici” diye niteledi. Holetria, papazının tavrı konusunda Baf Metropoliti Yeorgios ve Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoos II. Hrisostomos’tan izahat isteyeceğini ekledi.

Gazetecilerin konuyu sorduğu Baf Metropoliti Yeorgios Holetria, papazının, “darbede ölenlerin geçen Pazar günü anma düzenlenmiş olması sebebiyle dünkü seremonide 1974’te ölenlerin anılacağını düşündüğü” söyledi.

Gazete, Kiriakos Papalazaru’nun nasıl öldürüldüğünü ise şu cümlelerle aktardı:

"Kiriakos Papalazaru, 1973’te Baf Metropolitliği'nde yaz tatilinde bulunuyordu. Metropolitlik muhafızı bir EOKA B mensubu o zamanlar 17 yaşında olan Papalazaru’yu, ağzına namluyu sokup tetiğe basarak soğukkanlılıkla öldürdü. Ailesinin bütün çabalarına rağmen katil bu suçtan dolayı hiç cezalandırılmadı. 5 polis mahkemeye şahit olarak katıldı ancak hiçbiri aleyhine ifade vermediği katil, emekli olana kadar mevkiinde kaldı. Nihayetinde mesele kapandı ve yetkililer simge haline gelen Kiriakos’un babasına sadece 'dosya kayboldu' dedi.”

Utanç verici

Haravgi haberi “Papaz’ın dün Kiriakos Papalazaru’yu Anmayı Reddetmesinden Öfke… Baf (metropoliti) ‘Yanlış Anlama’ Diyor AKEL Genel Sekreteri Kilise Açısından Düzen Konusunu Gündeme Getiriyor” ve “Utanç Verici Reddetme” başlıklarıyla aktardı.

Fileleftheros, çeşitli kiliselerde Pazar ayinleri çerçevesinde yapılan darbe ve Barış Harekâtı’nı “kınama” ve ölenleri anma seremonilerinde yapılan konuşmalardan alıntılar yayımladı.

Habere göre Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif’in Anastasiadis hükümeti adına yaptığı konuşma 1974 sonrasında Ada’da şekillenen durumu “ortadan kaldıracak Türk askerinin ve Türkiye kökenlilerin çekilmesini öngörecek bir çözüm için Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını” söyledi.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Türkiye’nin “işgalci” diye nitelediği harekâtının bu günlerde “gerek MEB’in bir bölümü ve deniz dibi zenginliğini gasp girişimleri, gerekse Maraş’ı yerleşime açma tehditleriyle sürekli genişlemekte olduğunu, işgale siyasi mücadele ile son vermek için Rumların birlik olması gerektiğini” öne sürdü.