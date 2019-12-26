Tümü deport

Ağrı’dan gelen ve Girne ile Gazimağusa bölgesinde birçok evden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek önceki gün tutuklanan Necdet Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener dün mahkemeye çıkarıldı.

Çaldıkları bazı ziynet eşyalarını Girne’de bir kuyumcuda satmaya çalışırken yakalanan zanlıların Aralık ayı içerisinde birçok evden hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Polis, zanlıların 14-22 Aralık tarihleri arasında Doğanköy’de, Alsancak’ta, Çatalköy’de üçe eve girdiğini ifade etti.

Polis, zanlıların Mustafa Taşçıoğlu’na ait evden bir kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta Oran Batmaz’a evden 80 Euro nakit parayı, Anıl Kaya’ya ait evden muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Şifa Demirdağ’a ait evden bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldıklarını söyledi.

Polis, Girne’de önceki gün tespit edilerek yakalanan zanlıların tasarrufunda çalınan bazı eşyaların bulunduğunu kaydetti.

Benzer vakalarla ilgileri olabilir

Polis, Girne ve Gazimağusa bölgesinde birçok benzer vaka olduğunu, zanlıların bu hırsızlıklarla da bağları olabileceğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Zanlıların tümünün deport edilmesi bekleniyor.