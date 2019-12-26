Hız limitini aştı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında Esra Korcan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olduğu iddia edilen sürücü Hüseyin Gürsel Erçika, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının kazanın gerçekleştiği yerdeki hızının yasal limitin üzerinde olduğunu açıkladı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis müfettiş muavini Ömer Çakır, kaza ile ilgili detayları mahkemeye aktardı.

Zanlının, 24 Aralık 2019 tarihinde, yönetimindeki araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya seyrettiği esnada, Turunçlu ile Ulukışla kavşakları arasındaki virajda, hızını salim hadde indirmediğini ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çaptığını, ardından havalanarak karşı şeride uçtuğunu ve Esra Korcan yönetimindeki araca çarptığını söyledi.

İki gün tutuklu kalacak

Kaza sonucunda Esra Korcan’ın yaşamını yitirdiğini belirten Çakır, zanlının kaza sırasında belirtmiş olduğu süratin, bölgedeki hız limitinin üzerinde olduğunu aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Çakır, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.