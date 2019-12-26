Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Turunçlu kavşağına bariyer döşenmeye başlandı.

Ersa Korcan’ın trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nun dün ilk iş olarak keskin virajlara bariyer koyulması yönünde karar verdiği öğrenildi. Karar üzerine harekete geçen karayolları, dün sabah itibari ile virajlara bariyer yerleştirmeye başladı.

Vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları değerlendirmede karayollarının çalışmalarının geç atılmış bir adım olduğunu belirterek, “Önlem alınması için can kaybedilmesi mi gerekiyordu” şeklinde yorumlar yaptı.