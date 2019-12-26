İstinafa ‘ret’

Gönyeli’de, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı’nın, Ağır Ceza Mahkemesi’nin ithamı anlama yetisi ve ehliyetinin tam olduğuna ilişkin karara karşı dosyaladığı istinaf reddedildi. Yargıtay Ceza, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin, müdafaanın sanığın ithamı anlayabilecek yetiye haiz olmadığı yönündeki müracaatı reddettiği kararı bozmadı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın ceza-i ehliyeti olduğuna ve ithamı anladığına karar vermişti. Sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etmişti.

Ne olmuştu?

Eşiyle ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 2018 yılı Mayıs ayında 7 yaşındaki oğlunu iki gün üst üste bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan sanığın ruhsal sorunları olduğu öne sürülmüş, ceza-i ehliyeti olmadığı iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019, 11:26