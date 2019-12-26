Acı, öfke, gözyaşı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Korcan'ın yakınları kazadan sorumlu tuttukları siyasilere tepki göstererek "Cenazede bürokrat istemiyoruz" dedi.

Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Esra Korcan, dün gözyaşlarıyla uğurlandı. Korcan için Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisi’nde dini tören düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları, arkadaşlarının yanı sıra siyasilerden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile eski milletvekili Ahmet Kaşif katıldı.

Gözyaşları sel olup aktı

Oğlu Arda ile yakınları, Korcan’ın tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerken, annesi ile babası da güçlükle ayakta durdu. Arkadaşları da genç kadın için cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Esra Korcan için “melek gibiydi” diyen ailesi, “Acımız büyük, lütfen cenazemize siyasi, bürokrat hiç kimse gelmesin” diyerek tepki gösterdi.