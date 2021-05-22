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İki günlük bilanço

Güney Kıbrıs açıklarında 173 mülteci tespit edildi

İki günlük bilanço
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Güney Kıbrıs açıklarına iki günde toplam 173 mültecinin gittiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin, önceki gün öğle saatlerinde Greko Burnunun 14 deniz mili kuzey doğusunda, içerisinde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 80 kişinin yer aldığı bir sandal tespit ettiğini yazdı.

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Gazete haberinde ayrıca yine Greko Burnu açıklarında, çarşamba günü, bir gemide tespit edilen 97 mültecinin ise önceki gün Purnara Geçici Kabul Merkezi’ne götürüldüğünü belirtti.
Gazete bahse konu mülteciler arasında bulunan bir hamile kadının, sağlık problemleri nedeniyle diğer bebeği ve çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi 173 mültecinin Suriyeli olduğunu kaydetti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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