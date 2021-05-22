Kuzeyde 19, güneyde ise 135 yeni vaka 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 460 Covid-19 testi yapıldı, 16’sı yerel 19 pozitif vakaya rastlandı,

39 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise dün Covid-19’dan 2 kişi hayatını kaybetti, 135 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kişi hava yolu ile ülkeye geldi. İki kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduruldukları belirtildi. 16 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 6’sı Girne ve 2’si de Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1.

Girne: Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1.



Mağusa: Mağusa 1 / Mutluyaka-1.

318 kişinin tedavisi halen sürüyor

KKTC’de bugüne kadar toplam 1.146.420 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 7 bin 34’e ulaşırken, 6 bin 683 kişi de iyileşip taburcu edildi.

Tedavisi halen devam etmekte olan toplam vaka sayısının 318 olduğu, bunlardan birinin yoğun bakımda, 17’sinin Pandemi Merkezinde, 287’sinin ise Pandemi otellerinde takip edilen vaka olduğu kaydedildi. 13 kişinin ise tetkikleri devam ediyor.

Bugüne kadar kaybedilen toplam hasta sayısı 33.

Bileklik sayısı bin 13’e yükseldi

Güvende Kal Uygulamasına ilişkin güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 516 bileklik takıldı, 60 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı ise bin 13’e yükseldi.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 5 bin 255.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs'ta dün Covid-19’dan 2 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 79 bin 545 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 71 bin 745, toplam ölü sayısı 352'ye yükseldi. 48 hastanın durumu kritik.