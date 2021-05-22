Sadece 7 ülkenin vatandaşları ‘aşı’ ile serbest

Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar dün gece açıklandı. Buna göre; yarın sokağa çıkma yasağı olmayacak, marketler çalışacak. Pazartesinden itibaren ise sokağa çıkma yasağı 23.00’te başlayacak; marketler 22.00’ye, lokantalar ise 22.30’a kadar açık kalacak.

Ülkeye girişlerde ise dört ayrı sınıflandırma yapıldı. ‘Yeşil’ sınıfında olan 7 ülkenin vatandaşları sadece aşı kartıyla ülkeye giriş yapabilecek. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ‘Kırmızı’ ülke vatandaşları için hem PCR testi isteniyor, hem de 10 gün karantina şartı devam ediyor.

Alınan kararların önemli bölümleri şöyle:

*Sağlık Üst Kurulu dün yeni ek tedbirleri açıkladı. 24 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yeni kararlara göre; haftanın tüm günleri için 23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

*Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00, restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edecek.

Marketler 07.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

*Vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03 Haziran 2021 tarihinde açılacak.

Bar ve clublar da 3 Haziran’da kapalı oyun salonları ve casinolar ise 10 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçecek.

*Bar ve clublar ise dış mekanlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabilecek.

Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yaptıracak.

Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

*Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yemek ve içmek yasak olacak. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Okullar açılıyor

*Yeni alınan kararlar kapsamında devlet ve özel okulların açılması için de onay verildi. Yapılan açıklamada okulların açılmasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılacağına dikkat çekildi.

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (Dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları da dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Festivaller yapılacak

*Festivaller, lunaparklar ve benzeri etkinlikler 27 Mayıs’tan itibaren yapılabilecek.

*Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verildi.

Kapalı turizm 3 günden 5’e çıkarıldı

*KKTC’de dört hafta önce başlayan kapalı turizmde süre 3’ten 5 güne çıkarıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.



Kapalı turizm kapsamında 3 günlük konaklama imkanı bulan yolcular artık 5 günlük konaklama yapabilecek. Uçuş sayısı ise 6’dan 10’a çıkarıldı.Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran, cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 8 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklardır.Kapalı otel turizmi yapmayan ve yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Yurt dışından gelenler için şartlar belirlendi

*07 Haziran 2021 tarihinden itibaren teknolojik altyapının tamamlanmasının ardından yurt dışından gelecek kişilerin ülkeye giriş kriterleri de açıklandı. Ülkeler; yeşil, sarı, kırmızı, turuncu şeklinde dört kategoriye ayrılırken, aşılı ve aşısız olanlarla ilgili kurallar belirlendi. Türkiye’nin kırmızı listede olduğu öğrenildi.

Alınan yeni kararlar kapsamında 7 Haziran tarihinden itibaren gelecek olan kişinin ülkesinde son 7 günde 100 bin vakada oranın yüzde 7 olması durumunda aşılı olması koşulu ile karantinasız giriş yapabilecek.

Yurt dışından ülkeye giriş kriterleri

Yeşil kategori

7 Haziran’dan itibaren yeşil kategoride bulunan aşılanmış kişiler test zorunluluğu olmadan karantinasız giriş yapabilecek. Aşı olmayan ancak yeşil kategoride bulunanlar ise son 72 saatte yapılmış PCR testi ile ülkeye giriş yapabilecek. Sağlık Bakanlığının listesinde yeşil kategoride 7 ülke bulunuyor.

Sarı kategori

Sarı kategoride bulunan ülkelerden gelenler ise aşılı olanlardan uçuştan 72 saat önce yapılmış PCR testi ve geldikten 72 saatte ikinci bir PCR testi istenecek, aşı olmayanlar ise 7 gün karantinaya alınacak ve sonra yeniden test yapılacak.

Turuncu kategori

Turuncu listede bulunanlar da eğer aşılıysa uçuş öncesi son 72 saatte yapılmış PCR testi ve geldikten sonra 72-96 saat arasında yeniden test zorunlu olacak. Aşılanmamış kişiler ise 10 gün karantinada kalacak. Karantina bitince yeniden test yapılacak.

Kırmızı kategori

Kırmızı kategoride bulunanlardan ise aşılı olsa da olmasa da uçuştan önce son 72 saatte yapılmış PCR testi istenecek, daha sonra 10 gün karantinaya alınacak. Karantina bittikten sonra yeniden test yapılacak.

*Ülke renkleri haftalık olarak komite tarafından güncellenecek.

*Tabloda belirtilen ülke risk seviyelerinin (renkler), KKTC'ye gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacak.

İlgili ülkenin test pozitif oranı yüzde 4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirilecek.

*Kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceği ifade edildi.

*Kişilerin, karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçları ile gideceği söylendi. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişilerin “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceği ifade edildi.

*Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

*Ülkemizde Coronavirüs pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.

Geçişler için şartlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, “İki Toplumlu Sağlık Komitesi”nin görüşmeleri sürerken, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”ne dayandırarak, geçişlerle ilgili gerekli koşulları açıkladı.

100 bin testte 175 vaka üzerinde olması durumunda “sağlık, iş ya da eğitim amaçları” haricinde keyfi geçişlerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, 174-70 vaka arası son 72 saatte yapılacak PCR testle geçiş izni verileceği, 69 vakaya kadar ise 7 günde bir test isteneceği belirtildi.

“Ada içi geçişlerin uygun olması halinde” uygulanacağı açıklanan şartlarla ilgili, vaka sayısının 7’ye düşmesi halinde ise tümüyle serbest geçiş yapılacağı belirtildi.

Sınır Geçiş Kriterleri ( Ada İçi ) Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı. Zorunlu ( İkamet, Öğrenci, İş) Sağlık Keyfi Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. Kapalı 174-70 (Turuncu) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi. 8-69 (Sarı) Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi. Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok. Test zorunluluğu yok.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 04:00