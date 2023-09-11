Negatiften, durağana çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Ekonomik büyüme yüzde 4,3'e ulaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayından bu yana politika faizini 1650 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı anımsatılan açıklamada, Banka'nın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağının ve 2024'te de bu seviyede tutacağının tahmin edildiği, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu iddia edildi.

Açıklamada, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana gözle görülür şekilde toparlandığına dikkati çekilerek, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşacağının ve 2024'te nispeten istikrarlı kalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, 2023'te ortalama enflasyonun yüzde 51,9, yıl sonu enflasyonun ise yüzde 65 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Fitch Ratings açıklamasında, ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,3'e ulaşacağının, 2024'te ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin seçimlerden sonra NATO müttefikleriyle ilişkileri geliştirmek için hızla harekete geçtiği, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakere sürecini canlandırma niyetinin sinyalini verdiği ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden inşa etmeye devam ettiği belirtildi. Fitch, en son 13 Ağustos 2021'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 2 Aralık 2021'de ülkenin not görünümünü negatife çevirmişti.