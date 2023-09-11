Girneliler keyifli vakit geçirdi

Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında önceki gün başlayan “Kahve ve Kitap Günleri” etkinliği dün de sürdü .

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, birçok kitap ve kahve standının kurulduğu Ramadan Cemil meydanındaki etkinlik gece saat 23.00'e kadar devam etti.

Kahve ve kitap stantları 17.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edildi.

1 Eylül’de başlayan, 40 gün boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak ‘Arkın Group Girne Fest 23’ 10 Ekim’de sona erecek.

