Büyük ihmal

Suna ERDEN

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanına ardından tutuklanan Mustafa Tuş dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, “benim suçum yok, karanlıkta aniden üstüme geldi” derken, kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma lambalarının çalışmadığı gözlemlendi.

Kavşağın etrafına konulan aydınlatma direklerine ise lamba takılmadığı görüldü.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun gece kulüpleri mevkiinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Fatih Can’ın yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, anayola giriş yapan Can’ın, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden ve kavşağa gelmeden süratini salim bir raddeye indirmeyen Mustafa Tuş yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli’nin (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.

Polis, kazada ağır yaralanan Fatih Can’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Karanlıkta üstüme geldi

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını, ifadesinde 70-80 kilometre hızla seyrettiğini söylediğini kaydeden polis, ancak kazanın meydana geldiği noktada hem kavşak bulunduğunu hem de hız limitinin 65 olduğunu belirtti.

Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise karşı sürücünün karanlıkta üstüne doğru geldiğini, suçsuz olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.