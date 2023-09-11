Önlemler paketi hazır

Kıbrıs sorununda gelişmeleri gündeme getirecek tek şeyin diplomasi olduğu belirten Rum lideri Nikos Hristodulidis “Aynı zamanda, Kıbrıs Türk toplumunu ‘kazanmamızın’ önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fileleftheros’a yaptığı açıklamada Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun Kıbrıslı Rumlarla birlikte yaşamak istediğini savunan Hristodulidis şöyle dedi:

“Kesinlikle iki ayrı devlette değil. Kıbrıslı Türklere yönelik somut önlemler demetini, bu çerçevede inceledik, maliyet hesabını yaptık, uygulanabilir olduğunu gördük ve karar verdik. Önlemlerin detayına girmeden Ulusal Konsey üyelerine de söylediğim gibi, müzakerelerin yeniden başlaması çabasına yardımcı olacağına kanaat getirdiğimde ilan edeceğim.”

Teklifleri dinledik

Kafasında, güven yaratıcı önlemler dışında, Kıbrıslı Türklerle ilişkileri iyileştirme düşüncesi olup olmadığı sorusuna karşılık Hristodulidis şu yanıtı verdi:

“Üç konu: Birincisi Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı önlemleridir. İkincisi, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bazı güven yaratıcı önlemler var, bunları çalıştık ve hazırız. Üçüncüsü de sizin söylediğiniz. Evet. Kıbrıslı Türk grupları ile temas halindeyiz. Bazı Kıbrıslı Türk gruplar ile görüşmem yayınlandıktan sonra önerilerini, tekliflerini vb. bizimle paylaşmak isteyen örgütlü olan-olmayan birçok Kıbrıslı Türk’ten görüşme talebi aldık.”

Hristodulidis, önlemlerin türü ve içeriğini “Kıbrıslı Türklerin gündelik hayatlarıyla ilgili ve uygulanması işgal rejiminin oluruna, iş birliğine gerek olmayan önlemler” sözüyle izah etti. Ebeveynlerinden biri Türk olan çocuklara kimlik talebi üzerine “Bu, uluslararası hukuktan ve tabii Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın dışına çıkmamak için meşruiyet çerçevesi içerisinde çalışılan konulardan biridir çeşitli kategoriler var” dedi.