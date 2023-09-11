Suna ERDEN

Polisin hafta sonu ülke genelinde düzenlediği asayiş operasyonu sırasında, çoğunluğu Nijeryalı olan 22 kaçak yakalandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve içlerinde 6 yıldan beri kaçak olanların bulunduğu Afrikalılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. Merkezi cezaevi kapasitenin üzerinde mahkum ve tutuklu barındırdığı için 22 kaçak polis karakolunda bekleyecek.

Kapasitesi 625 olduğu halde geçtiğimiz hafta itibarıyla 844 mahkum ve tutukluyu barındıran Merkezi Cezaevi, mahkemenin emir vermesi halinde 3 gün sonra 22 kişiyi daha misafir etmek zorunda kalacak. Mevcut yasaya göre; ülkede kaçak yaşayanlar yargılanmadan önce deport edilemiyor. Böylece cezaevinde bulundukları sürece devlete ağır bir yük oluşturuyor. Cezanın bitmesinden sonra ise deport masraflarını KKTC devleti ödüyor.

Nijerya, Pakistan, Bangladeş gibi üçüncü dünya ülkesine gönderilecek şahıslar için devletin kasasından kişi başı en ez 20 bin TL uçak bileti parası çıkacak.

6 yıldır kaçak kalan var

Ülke genelinde yakalanan 22 kaçaktan 14’ü dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, 4’ü Bangladeşli, 8’i Nijeryalı, biri Kamerunlu bir diğeri de Pakistanlı şahısların KKTC’de izinsiz kaldıkları süreler açıklandı.

Bangladeşli zanlılardan Khondakar Baitul Anam’ın 15 Ekim 2017 tarihinden beri 2 bin 155 gündür ülkede kaçak kaldığı belirlendi.

Bangladeşli MD Helal Uddın'nin 162 gün, Abdur Rahim'in ise 154 gündür ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı. Bangladeşli Shala Uddın'in ise 162 gün süreyle ülkede izinsiz kaldığı belirlendi.

Pakistanlı Abdur Rehman'ın 151 gündür ülkede kaçak kaldığı açıklanırken, Kamerunlu Masango Lemuel Ndobo'nun bin 374 gündür ülkede izinsiz yaşadığı tespit edildi. Nijeryalı zanlılardan Osakioyamen Bazuaye'nin bin 225 gün, Masango Lemuel Ndobo'nun Klisdom Nwachukwu'nun 343 gün, Chukwudi samson Igwe'nin 343gün, Daniel Chukwudi Nkwo'nun 885 gün, Innocent Chinweoke Chibuike'nin bin 73 gün, Kenechukwu Christian Okeke'nin 343 gün,Eghosa Edwin Ogbeborn'in 343 gün ve Monday Onu'nun 609 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığı açıklandı.

Devlete büyük yük

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün süreyle tutuklama emri alındı. Zanlılar 3 günün ardından yeniden mahkemeye çıkarılacak ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilecek.

Böylelikle şu anda kapasitesini aşan cezaevindeki kişi sayısı 844’ten 866’ya çıkacak.

Bir tutuklu veya mahkumun devlete günlük maliyeti 736 lira olurken, ikamet izinsiz şahıslar yargılanıncaya ve cezaları bitinceye kadar cezaevinde kalacak. Cezaları bitenler ise devlet tarafından ülkelerinde gönderilecek. Deport işlemleri için gerekli masraflar da devlet tarafından ödenecek.