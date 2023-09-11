Camları kırdı içeriye daldı

Bir süredir ilişki yaşadığı kız arkadaşı tarafından terk edilen Sri Lanka uyruklu Sandun Madushan

De Silva olay çıkardı. Alkollü bir şekilde kız arkadaşının yaşadığı evi basan zanlı, camları kırıp, içeri girdi.

Zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkımda 3 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi.

Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı ve banyo camlarını kırarak, izinsiz olarak ikametgah içerisine girip mülküne tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ikametgah içerisinde bulunduğu suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının statüsü ile ilgili de gerekli araştırmanın yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi