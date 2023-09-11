banner564

Camları kırdı içeriye daldı

Terk edilen Sri Lankalı Silva, önce içti, sonra sevgilisinin evini bastı

Camları kırdı içeriye daldı
banner598

Bir süredir ilişki yaşadığı kız arkadaşı tarafından terk edilen Sri Lanka uyruklu Sandun Madushan 
De Silva olay çıkardı.  Alkollü bir şekilde kız arkadaşının yaşadığı evi basan zanlı, camları kırıp, içeri girdi. 
Zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkımda 3 gün süre talep edildi. 
Soruşturmayı yapan polis,  zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi. 
Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı ve banyo camlarını kırarak, izinsiz olarak ikametgah içerisine girip mülküne tecavüz ettiğini açıkladı. 
Polis, zanlının ikametgah içerisinde bulunduğu suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının statüsü ile ilgili de gerekli araştırmanın yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çoğunluğu Nijeryalı olan 22 kaçak yakalandı
Çoğunluğu Nijeryalı olan 22 kaçak yakalandı
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner473