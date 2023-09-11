Suç patlaması

Abdullah SUİÇMEZ

Polis önceki akşam başlayan ve dün sabahın ilk saatlerine kadar süren trafik denetimlerinde bin 279 sürücüye ceza yazıldı.

Sürat ilk, alkol ikinci sıradaki trafik suçu olurken, üçüncü sırayı seyir halinde cep telefonu kullanmak izledi.

Polisin verilerine göre, rapor edilen bin 279 sürücüden 350’sinin süratli, 41’inin alkollü araç kullandığı tespit edildi. 42 sürücüye de cep telefonu nedeniyle ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Lefkoşa ilçesinde, trafikte 510 araç sürücüsü kontrol edilirken, 350’si hakkında yasal işlem yapıldı, 91 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 97’sinin süratli, 23’ünün alkollü araç kullandığı tesit edildi. 5 sürücü cep telefonu nedeniyle rapor edildi.

Sürat yine ilk sırada

Gazimağusa ilçesinde trafikte bin 102 araç sürücüsü kontrol edildi, 375’i hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 81’i süratli, 3’ü alkollü, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 20 sürücünün trafikte cep telefonu kullandığı tespit edildi. 11 araç da trafikten men edildi.

Girne ilçesinde trafikte bin 560 araç sürücüsü kontrol edildi, 266’sı hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 86’sı süratli, 14’ü alkollü, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan rapor edildi. 7 sürücünün trafikte cep telefonu kullandığı belirlendi. 70 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt ilçesinde 562 araç sürücüsü kontrol edilirken, 173’ü hakkında yasal işlem yapıldı. Sürücülerden 18’i süratli 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan, 10’u cep telefonundan rapor edildi. 8 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de polis, 496 araç sürücüsünü kontrol ederken, 115’i hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücülerden 68’i süratli, bir sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan rapor edilirken, bir sürücü de tutuklandı.