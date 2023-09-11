‘Daha iyisini ithal edelim’

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün yine birçok ürünün fiyatı cep yakarken, vatandaşlar “kalite düşük, fiyat yüksek” diyerek, dert yandı. Kilosu 40 liradan satışa sunulan domateslerin yenilebilecek gibi olmadığını ifade eden vatandaşlar, “Türkiye’den sebze-meyve ithal edilmeli. Hem kalitesi daha yüksek hem de fiyatı daha düşük” dedi. Pazar esnafı da son zamanlarda üretilen domateslerin kalitesinin düşük olduğunu kabul etti. Esnaf, ürün ithaline izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu arada pazarda taze fasulye ve bamya 70 TL’den satışa sunulurken, biber 45, limon 35, patates 50 TL’den alıcı bekledi.

Ne dediler…?

İzzet Emirali

“Ben esnaf olarak domatesin Türkiye’den gelmesini bekliyorum ayrıca devlet bu domatesleri denetlemiyor. Göstermelik analizler ile satışa sunulan domateslerin iyi olduğunu da düşünmüyorum.

Sırf bu yüzden domates satmıyorum şu an. Halkımızın ucuz ve sağlıklı domates alması taraftarıyım.”



Doğan Günay

“Yıllardır pazarda esnaflık yapıyorum. Şu an navlun ücretleri tavan olmuş durumda. İthal ürün getirirsek nakliye masrafı nedeniyle kar değil zarar ederiz. Bu maliyetlerle sebze-meyve ithal etmek çok zor. Ayrıca iklim krizi de bizi vuruyor. Mesela börülce ektim gece çiçek yapıyor gündüz çiçek eriyor.”

Fatma Büyükhüseyin

“Pazarda domates 40 TL ama inanın domates 40 kuruş etmiyor. İyi domates bulmak için tüm pazarı geziyoruz.

Devletin denetlemesi gerek; belediye buradan vergi alıyor ama bu domatesleri gözleri görmüyor mu? Fiyatlarda pahalı ancak esnafın da üretim maliyeti yüksek. Bu nedenle fiyatlar uçuyor. “

Hüseyin Afrin

“Pazardaki bazı ürünlerin fiyatı yüksek ancak kalitesi düşük. Mesela domatesler yenecek gibi değil.

Resmen hayvanların yiyeceği domatesi bize satıyorlar, verdiğimiz paraya yazık.

Türkiye’den ithal domates gelmeli. Esnafımızda sağolsun bize yardımcı oluyor onlarda bu konuda zordalar.”

Hasan Altın

“Adana’dan tatilden yeni döndüm ve oradan domates getirdim. Pazarda domatesin kalitesi düşüş ama fiyatı yüksek… Türkiye’de sebze-meyve buradan çok daha ucuz. Ayrıca kaliteli de. Buradaki çoğu ürünün tadı, kokusu yok.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Domates: 40 TL

Bamya: 70 TL

Avokado: 200 TL

Elma: 50 TL

İncir: 100 TL

Havuç: 25 TL

Biber: 40 TL

Limon: 35 TL

Nar: 50 TL

Patlıcan: 25 TL

Patates: 25 TL

Şeftali: 60 TL