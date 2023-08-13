Ödeme yapmayanlar susuz kalacak

Gazimağusa Belediyesi, 3 aylık süreden fazla birikmiş su ve hizmet vergisi borcu olan abonelere 31 Ağustos tarihine kadar süre verdi. Borcunu ödeyenlere vergi affı uygulanacak. Belediye, belirtilen tarihe kadar borcunu ödemeyen abonelere su yüklemesi yapmayacak. Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sizlere ve şehrimize kaliteli hizmet sunmak amacı ile 3 aylık süreden fazla su ve belediye hizmet vergisi borcu olan abonelere yönelik uygulamalar başlatıyor ”denildi.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Yaz mevsimi nedeni ile kentimizde artan su kullanımına karşı Gazimağusa Belediyesi olarak gayretimiz, mevcut su kaynaklarını, adil bir yaklaşımla kent sakinlerinin kullanımına en süratli şekilde ulaştırmaktır. Bu çerçevede son 7 ayda yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır.

Bunun yanında Gazimağusa Belediyesi, temiz ve refah düzeyde yaşanabilir bir kent ve kent halkının huzuru için özverili çalışmalarına devam ediyor.

Belediyemiz, bugüne kadar abonelerimizin biriken su ve hizmet vergisi borçlarında iyi niyet kuralları ve karşılıklı uzlaşı çerçevesinde çözüm yolunu tercih etmiştir.

Ancak gelinen aşamada, büyüyen ve gelişen Gazimağusamızda kurumsal yaklaşımların hayata geçirilmesi ve sorunların yasal çerçevede çözümlenme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bu amaçla, kurumsal anlayışa değer veren belediyemiz verdiği hizmetlerin karşılığını almak ve bunun sonucunda adil bir yaklaşımla yine sizlere ve şehrimize kaliteli hizmet sunmak amacı ile 3 aylık süreden fazla su ve belediye hizmet vergisi borcu olan abonelere yönelik uygulamalar başlatıyor.

Bu kapsamda;

1. Abonelerimizin, 3 aylık süreden fazla birikmiş borçlarını ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2023’tür.

2. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar bakiyeli ve birikmiş su ve belediye hizmet vergisi borcu olan abonelerimizin suyu ihbarsız olarak kesilecek ve ödeme yapılmadan açılmayacaktır.

3. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar belediyemize birikmiş borcunu ödemeyen kartlı su sayacı abonelerimize su yüklemesi yapılmayacaktır.

4. Abonelerimiz, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılan Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Mali Düzenleme Yasası kapsamındaki vergi affından yararlanabilecektir.

Abonelerimiz 6 haneli abone numarası ile belediyemizin https://www.gazimagusabelediyesi.org/ adresli web sitesinin online ödemeler kısmında yer alan bölümünden abone borcunu sorgulatabilir, kredi kartı ile borç ödemesi yapabilir.

Bununla birlikte yine Gazimağusa Belediyesi merkez binasındaki veznelerimiz ile Paypoint noktalarında (Ana bina, Magem Sakarya, Suriçi Bandabuliya ve Tuzla köy meydanı) borç sorgulaması ve ödeme yapılabilmektedir. Borç sorgulaması ile veznelerimizden borç ödemesi yapılabilmektedir.”



Üreticiler destek ödemesi yapıldı

KKTC Maliye Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında küçükbaş hayvan üreticilerine İkinci taksit destek ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticileri için toplam 91.809.270 TL ödeme gerçekleştirildi.

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Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 01:12