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Limasol yangının maliyeti 447 bin Euro

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Limasol’da geçtiğimiz cuma günü çıkan ve birkaç gün süren yangının yol açtığı zararın maliyetinin ilk değerlendirmelere göre 450 bin Euro olduğu belirtildi

Limasol yangının maliyeti 447 bin Euro
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 Politis gazetesi, yangının çevresel felaketinin yanı sıra bazı evlerin ve binaların da yangından zarar gördüğünü yazdı.
 Habere göre Limasol Kaymakamlığı, 9 binada meydana gelen zararın 447 bin 225 Euro olduğunu tespit etti.
 Zararın 3’te 2’lik kısmını ise şu an hayatta olmayan müzisyenlerden Stelyos Argiris’in tamamen yanan yazlık evini teşkil ediyor.
 Stelyos Argiris öldükten sonra evde kimsenin kalmadığı da ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 01:12
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