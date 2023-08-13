7 kişi hastanede

Gazimağusa’da kamyon ile salon aracın çarpışması sonucu yangın çıktı. Kamyon aracın yan kısmı, salon aracın ise ön kısmı tutuştu. Her iki araca ilk etapta çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Meydana gelen kaza sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana kaza, 40 yaşındaki Ferhat Baysu’nun FM 594 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Dedeoğlu Çemberi’ne geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu gerçekleşti.

Baysu’nun o esnada çemberi Sema Trafik Işıkları tarafına doğru dönen Melek Hiçyılmaz (K-43) yönetimindeki DY 623 plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla iki araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle DY 623 plakalı salon aracın ön kısmının, kamyon aracın ise yan kısmının alevlenmesi sonucu yangın da çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü ile kaputu, ön farları, çamurlukları ve tamponu tamamen yanarken, FM 594 plakalı kamyonun kabin bölümünün sağ yan kısmı ise yangından dolayı zarar gördü.

3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza sonucu yaralanan salon araç sürücüsü Melek Hiçyılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Semih Hiçyılmaz(E-9), Şerife Hiçyılmaz (E-63), Yağmur Nisa Nemutlu (K-8), Sefa Nemutlu (E-34), Medine Nermin Nemutlu (K-8) ve Betül Nemutlu’nun (K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.