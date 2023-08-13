Arkadaşını soydu

Güzelyurt’a bağlı Doğancı köyünde arkadaşının evine misafir olarak giden 53 yaşındaki Olcay Karaçoban, bir fırsatını bulup, gizlice yatak odasına girerek, para ve altınları çaldı. Soyulduğunu kısa sürede anlayan G.M., polise başvurdu ve zanlıda şüphelendiğini söyledi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, zanlıyı gözaltına alırken, evinde yaptığı aramada çalınan 22 adet Cumhuriyet altınını, 4 yüzüğü ve 50 bin TL parayı buldu.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkar8ıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Doğancı’da misafir olarak bulunduğu G.M.’nin ikametgâhın yatak odasına girerek, elbise dolabının içerisinde muhafaza edilen 22 adet Cumhuriyet altınını, 4 adet altın yüzüğü ve 50 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, G.M.’nin bir gün sonra soyulduğunu anladığını, şikayetçi olması ve zanlıdan şüphelendiğini söylemesi üzerine, zanlının evinde arama yaptıklarını açıkladı. Polis, önceki gün yapılan aramada çalınan altınların ve paranın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının henüz ifade vermediğini belirten polis, 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

