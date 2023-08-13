Bir kişi daha aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde bir tatil köyünün restoranında çalışan Eray Erkan ile Koray Toprakseven hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Zanlıların 3 ay süreyle müşterilerden toplanan paralardan 17 bin 40 TL’sini çaldıkları öne sürüldü. Şikayet üzerine tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği, çalınan para miktarının artabileceği kaydedildi. Ayrıca zanlıların bir suç ortağının daha olduğu ve söz konusu kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ahmet Köse, Eray Erkan ile Koray Toprakseven’in 2023 yılı Mayıs ve Ağustos ayları arasında, çalışmakta oldukları bir tatil köyünün restoranında, müşterilerden toplanan 17 bin 40 TL parayı işletmeye teslim etmeyerek sirkat ettiklerini açıkladı. Polis, iş yeri tarafından yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ifade etti.

Geriye dönük inceleme yapılacak

Soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, restoranın güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis memuru, ayrıca restoranın geriye dönük hesaplarının da araştırılacağını, çalınan miktarın artabileceğini ifade etti.

Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, Eray Erkan ile Koray Toprakseven’in çalınan parayı ne yaptıklarına dair de araştırma yapılacağını kaydetti.

Mesele ile ilgili bir personelin daha arandığını bildiren polis, soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.