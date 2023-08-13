Arka kapıdan girdi

Lefkoşa’da çalıştığı lastikçi dükkanından para ve motosiklet çalan Ali Yağmur aylar sonra yakalandı. Girne’de tespit edilen zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Göçmenköy’de faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisinde çalışan zanlının 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkanın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca dükkana ait Honda Dio marka motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının çaldığı motosikletin ve nakit paranın bulunamadığını, bu yönde soruşturma yapıldığını söyledi. Alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.