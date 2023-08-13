Darp raporu alındı

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadına bakması için ailesi tarafından tutulan 53 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gülbahar Ergeshev, şiddet suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının bakmakla yükümlü olduğunu kadını defalarca darp ettiği, geceleri evde yalnız başına bıraktığı iddia edildi.

Kadının doktor kontrolünden geçirildiği; vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğuna dair rapor alındığı açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Lefkoşa Adli Şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp ettiğine dair iddialar üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alınırken, darp edilen 86 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edildiğini ve bu yönde rapor alındığını söyledi.

Polis çavuşu, zanlının bakmakla yükümlü olduğu kadını darp etmesinin yanı sıra gece boyu yalnız bıraktığına dair de iddialar olduğunu açıkladı.

Polis, darp edilen kadının komşularından ve doktordan ifade alınacağını belirtti. Polis, çevreden de araştırma yapacaklarını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

