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Hastaneler satılıyor

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Güney Kıbrıs’ta sağlık sektörünün yabancıların eline geçtiği bildirildi

Hastaneler satılıyor
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 Amerikan CVC Capital Partners şirketinin, Güney Kıbrıs’ta sağlık sektörüne büyük yatırım yaptığı bildirildi.

  Politis gazetesi “Kıbrıs’ın Sağlığı Yabacıların Elinde” başlığıyla manşetten verdiği haberinde yabancı şirketlerin, Güney Kıbrıs’tan hastane satın aldığını, bazılarının ise radyoloji merkezlerine yöneldiğini yazdı.
   Amerikan “CVC Capital Partners” şirketinin bir yıl içerisinde Güney Lefkoşa’da “Apollonio” ve “Areteio” isimli iki hastane satın aldığını yazan gazete  aynı şirketin, Larnaka’da bir de radyoloji merkezine yatırım yapmak için uğraştığını belirtti.
   Gazete sağlık sektörünün yabancıların eline geçmesiyle birlikte tekelleşme tehlikesinin de bulunduğuna dikkati çekti.
   Gazete haberinde ayrıca Rum Sağlık Bakanlığına, yabancı yatırımcılar tarafından sunulan yatırımlara ilişkin başvuruların 2022 yılında 13; 2021’de 15; 2020’de 7; 2019’da ise 4 şeklinde olduğunu da yazdı.
 
 

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