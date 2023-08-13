Şok gelişme

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz’ın Kaleburnu köyünde 18 yıl önce hunharca bir cinayet işlendi. Alper Çayır’ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında adayı terk eden Recep Akınçay Türkiye’ye kaçmış, KKTC polisinin ihbarı üzerine Antalya’da tutuklanarak yargılanmış ve müebbet hapis cezası almıştı. Şartlı tahliyeden yararlanarak Mayıs ayında adaya dönen Akınçay, 18 yıl önce işlediği cinayetin ayrıntılarını KKTC polisine anlattı.

Akınçay, Alper Çayır’ı öldürmesi için eşi Hatice Çayır’ın kendisini azmettirdiğini ve olay sonrasında bir miktar para verdiğini söyledi.

Türkiye’de bulunan Hatice Çayır, önceki gün Girne limanından ülkeye giriş yaparken polis tarafından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede cinayetle ilgili gelişmeler aktarıldı.

Cansız bedeni çoban evinde bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis Çavuşu İbrahim Kont, 1 Mayıs 2005 tarihinde Kaleburnu köyü dışından, bir kilometre mesafede bir çoban evi içerisinde Alper Çayır’ın cansız bedeninin bulunduğunu ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiğinin belirlendiğini anımsattı.

Katil Türkiye’ye kaçtı

Çavuş Kont; maktulün eşi olan zanlı Hatice Çayır’ın o dönemde tutuklandığını, Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini, cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın ise Türkiye’ye kaçtığını hatırlattı. Polis, Türkiye’de gerekli makamlarla irtibata geçilerek, Recep Akınçay’ın yargılanmasını sağladıklarını anlattı. Kont, cinayet failinin ülkede olmaması nedeniyle, zanlı Hatice Çayır hakkında Başsavcılık tarafından takipsizlik dosyalanarak 14 Şubat 2006 yılında tahliye edildiğini belirtti. Polis, İbrahim Akınçay’ın ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapisle cezalandırıldığını söyledi.

Geçen yıl tahliye oldu

Recep Akınçay’ın 3 Ağustos 2022 tarihinde tahliye edildiğini ve 25 Mayıs 2023 tarihinde ükemye geldiğini anlatan polis, cinayetle ilgili sorgulama yaptıklarını söyledi. Akınçay’ın, cinayeti zanlı Hatice Çayır’ın azmettirmesiyle işlediğini ve kendisine bir miktar para verdiğini, ardından ülkeden kaçtığını itiraf ettiğini açıkladı.

Ülkeye girerken yakalandı

İtirafın yapıldığı tarihte Hatice Çayır’ın Türkiye’de olduğunu belirten polis, önceki gün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni boyut kazandığını belirten polis, meselenin de ciddiyetine dikkat çekti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Alper Çayır cinayeti

Alper Çayır 2005 Nisan ayı içerisinde öldürülmüştü. 1 Mayıs 2005 tarihinde cesedi bulunduğunda maktulün 10-11 gün önce öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Otopsi raporuna göre maktul Alper

Çayır, kesici ve delici bir aletle iç ve dış yaralara bağlı kanama hayatını kaybetmişti.