Öneriler sundu

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği, toplumun karşılayabileceği elektrik enerjisi maliyetlerine yaklaşmak için sadece üretim tarafında değil, tüketim tarafında da bazı tedbirlerin alınmasını ivedilikle talep etti.

Dernek Başkanı Görkem Çelik yazılı açıklamasında, dünyada enerji maliyetlerinin pandemi sürecindeki artışının devamında Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte tavan yaptığını belirtti.

Çelik, ülkede ise dünyada oluşan yüksek enerji maliyetleri etkisine ilave Kıb-Tek’in kötü yönetimi ve Türk Lirası’nın tüm para birimlerinden daha fazla değer kaybı sonucunda döviz artışı ile birlikte insanca yaşam hakkının en temel unsurlarından olan elektrik enerjisinin bir anlamda lükse dönüştüğünü ifade etti.

Çelik, kısa ve orta dönem için önerilerini şöyle sıraladı:

-Yeniden çoklu tarife sistemine dönülmesi,

-Hane halkına yönelik enerji verimliliğini teşvik edecek en az altı aylık bir paket açıklanması,

-Sanayi ve tarım alanlarında elektrik enerjisi maliyetlerinin rekabet edebilir mertebeye getirilmesi,

-Kısa sürede uygulamaya geçecek enerji verimliliği özelindeki teşvik ve hibelerin sağlanmasıyla bu alanlarda enerji maliyetlerinin %30-40 arasında azaltılması,

-Kamu binalarında enerji verimliliği hedefinde sıkı önlem ve tedbirler ivedilikle devreye alınması,

-Kıb-Tek şebekesine zarar vermeden enerji maliyetlerini azaltmamızı sağlayacak yeni uygulama modellerinin devreye alınması,

-Öztüketimin yaygınlaşması teşvik edilirken özellikle ticari ve sanayi izinlendirmelerinde depolamalı uygulamaların önünü açacak için Kıb-Tek’in gerekli teknik yönetmeliklerini belirlemesi tavsiye edilmesi. Böylece, Kıb-Tek şebekesi zarar görmeden daha fazla yenilenebilir enerji üretimi sağlanması,

- Her konutta yenilenebilir enerji kullanılması sağlanabilir.

- Enerji Verimliliği Yasa’sının acilen Meclis gündemine getirilmesi,

-Kıb-Tek’in elektrik enerjisi konusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen şartlara uyum sağlayabilecek yeni bir enerji yönetim modelini zaman kaybetmeden oluşturması,

-Fasıl 170 ve 171’in yerini; enerjiyi bugünün şartları ile yönetebilecek, insan kaynağından doğru şekilde faydalanılacak, enerji geçişi sürecine adaptasyon sağlayabilecek, tüketiciyi koruyan ve

Kıb-Tek’in işleyişini çağdaş ve sürdürülebilir hale getirecek yeni mevzuatların alması gerekmektedir.