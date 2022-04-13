Bir rezillik daha

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2022 yılı içerisinde down sendromlu 21 yaşındaki kadına defalarca cinsel tecavüz ettiği iddia edilen Libya uyruklu Abraham Quoimce Warmie tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Abraham Quoimce Warmie’nin, down sendromlu olan M.C.’ye önce whatsapp üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği ileri sürüldü. Zanlının daha sonra genç kıza tecavüz ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine tutuklanan Abraham’ın suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Cinsel içerikli mesajlar da gönderdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 2022 yılı içerisinde, 21 yaşında olan down sendromlu 21 yaşındaki M.C. isimli kadına cep telefonundan, “whatsapp” programı üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek, “cinsel taciz” suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının, genç kadının evinde, oturma odası içerisinde zorla oral seks yaptırarak tecavüz suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının, ifade vererek suçunu kabul ettiğini bildirdi.

Mesele ile ilgili olarak Sosyal Hizmetler Dairesi ile görüşüleceğini ve genç kadının doktor kontrolünün gerçekleştirileceğini belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.