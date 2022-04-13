Kritik ziyaret

Raif DOĞRU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün görevden aldığı Maliye Bakanı Sunat Atun’la birlikte bugün Ankara’ya gidiyor. Gündemde ‘Ekonomik ve Mali Protokolün’ yanı sıra Elektrik Kurumu’nun yaşadığı sorunlar ve belediyeler reformu gibi hayati konular bulunuyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, Başbakan Sucuoğlu’nun geçtiğimiz hafta içinde elektrikte uygulamaya konan zamlı tarifeyi iptal ederek, bir miktar indirime gitmesiyle ortaya aylık 180 milyon TL zarar bilançosu çıktı. Bunu Bakanlar Kurulu’nda dile getiren Maliye Bakanı Sunat Atun’la, Başbakan Sucuoğlu arasında ciddi görüş ayrılıkları çıktı.

Elektrik Kurumundan sorumlu olan Bakan Atun’un, indirimli tarifeyi Resmi gazetede yayınlamaması üzerine Başbakan Sucuoğlu’ tarafından görevden alındığı yönündeki iddialar dün güvenilir bir kaynak tarafından doğrulandı.

Başbakan Sucuoğlu’nun, geçtiğimiz Pazartesi günü Meclis’te gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Maliye Bakanı Atun’a “seni görevden alıyorum” dediği ve Olgun Amcaoğlu’nun atanmasından söz ettiği belirtildi.

Ankara’nın daveti

Yaşanan bu gelişmenin ardından Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Atun’la birlikte Ankara’ya davet edildi.

Ankara’da Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’la gerçekleşecek görüşmede, Ekonomik ve Mali Protokolün yanı sıra Belediyeler Reformu ve Elektrik Kurumu’nun durumu ele alınacak.

İndirimli tarifenin uygulanması halinde Elektrik Kurumu’nun ayda 180 milyon, yılda 2 milyar 160 milyon lira zarar etmesi söz konusu. Bunun yanı sıra kurumun bankalara ve Aksa’ya olan borcu da bir milyar 900 milyon liraya ulaştı.

KIB-TEK’e ait mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımı, ilave 2 jeneratör ve yakıt ihtiyacının karşılanması için de yaklaşık 2 milyar liraya ihtiyaç duyuluyor.

Ankara’nın, sadece Elektrik Kurumu için 6 milyarı aşan bir kaynak yaratıp, yaratmayacağı bugünkü görüşme sonrasında netleşecek.

Maliye’nin aylık açığı 500 milyon

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarıyla sosyal sigorta emeklilerini ödeyebilmek için ayda yaklaşık 200 milyon liraya ihtiyaç duyuyor.

Gelirlerin ‘ödemeleri’ karşılamadığı, dolayısıyla maaşlara yetecek paranın bulunmadığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, diğer cari harcamalar için de yaklaşık 300 milyonluk bir açık ortaya çıkıyor. Böylece KKTC hükümeti ayda 500 milyon dolayında ek bir yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunun da yıllık tutarı 6 milyar TL’ye ulaşıyor.