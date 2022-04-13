Başkentin göbeğinde eşkıyalık

Suna ERDEN

Lefkoşa Fuar Alanı’nda alacak-verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri 2 kişiyi ciddi bir şekilde darp ettikleri, silah zoruyla her biri 15 bin lira değerinde olan cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç ve İsmail Caran şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Haklarında ‘silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma, yaralama, şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma ve dehşet yaratmak amacıyla silah taşıma’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk talep edildi. Soruşturmayı yapan polis,

10 Nisan 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı’nda Birdağ Yurdaışık ile buluştuklarını söyledi. Polis, kısa bir süre sonra olay yerine Birdağ’ın arkadaşları olan Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, İsmail Caran ve Adnan İnaç’ın da gittiğini belirtti. Polis, konuşmanın tartışmaya döndüğü, çıkan kavgada Birdağ ile arkadaşları Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Ismail Caran ve Adnan İnaç’ın, Mustafa Anıl Budaner ile Murat Öztürk’ü ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Zanlıların darp esnasında henüz tespit edilemeyen kesici bir aletle Murat Öztürk'ün sol kolundan yaraladıklarını ifade etti. Polis, Öztürk’ün kolunda 4-5 santim kesi oluştuğunu açıkladı.

Sizi buraya gömerim

Polis, daha sonra Birdağ Yurdaışık’ın SP 155 plakalı araçta bulunan silahı alıp, Mustafa Anıl Budaner'in yüzüne doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm, sizi buraya gömerim, kimsenin haberi olmaz" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Polis, Birdağ Yurdaışık’ın Murat Öztürk'ün iPhone 13 Pro Max, Mustafa Anıl Budaner'in ise

iPhone 12 Pro Max cep telefonlarını zor kullanarak alarak aldığını belirtti.

Girne ve Lefkoşa’da operasyon

Polis, Serhat Aydemir'in Lefkoşa’da, Serhat Aydemir, Adnan İnaç ve İsmail Caran’ın ise Girne’de tespit edilerek, 11 Nisan’da gözaltına alındıklarını açıkladı.

Polis, Birdağ Yurdaşık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracın da emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, Ferman Zelal Duman’ın da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan silah ve cep telefonları olduğunu ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu açıklayan polis, suçla bağlantılı bir kişi daha tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranan emareler ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatı ise olayın sadece bir kavga meselesi olduğunu ve şikâyetçi tarafın iftira attığını ileri sürdü. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.