Güneyden ithal

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Sabri Borucu ve Henis Turgut dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Sabri Borucu’nun uyuşturucuyu bin 500 Euro’ya Güney Kıbrıs’tan aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı Sabri Borucu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair 11 Nisan 2022 tarihinde ihbar yapıldığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün zanlının, Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı Borucu’nun yanı sıra evde tespit edilen Henis Turgut’un gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Borucu’nun ifadesinde metamfetamin türü uyuşturucuyu 30 gram olarak bin 500 Euro’ya Güney Kıbrıs’tan aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonunda DATA incelemesi yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.